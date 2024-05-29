Başkanlık seçimlerinde ibre Trump’ı gösteriyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken ülke genelinde anket ve seçim tahminleri de yayımlanmaya devam ediyor.

Kongre haberleri konusunda referans haber platformu olarak kabul edilen The Hill'in yayımladığı güncel bir çalışma, başkanlık yarışında Trump'ın, Kongre yarışında da Cumhuriyetçilerin kısmi bir farkla önde olduğunu ortaya koydu.

The Hill'in Decision Desk HQ ile birlikte yaptığı seçim sonucu simülasyonunda, Trump'ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray'a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi.

Aynı çalışmaya göre Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanma ve 2. dönemine devam etme olasığı yüzde 42'de kaldı.