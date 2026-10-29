Başkent’te drift atan 14 şüpheliye ev hapsi
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları tespit edilen 16 şüpheliden 14'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkent'te drift attığı belirlenen şüphelilerle ilgili ihbar tutanakları ve kamera kayıtları incelendi. Kimlikleri tespit edilen 16 şüpheli, 27 Ekim'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü hakkında talep doğrultusunda karar verildi.
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