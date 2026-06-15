Baskı ve sansür
SON yıllarda Yahudilerle ilgili karanlık ve tartışmalı konular sık sık gündeme geliyor. Ancak Batı basını bunun üzerinde çok durmuyor. Olayları araştıranlar ve dillendirenler ise antisemitizm ile suçlanarak susturuluyor. Baskı ve sansür uygulanıyor. Tıpkı ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik karanlık fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein olayı gibi. Epstein belgelerinin İsrail bağlantısı çok konuşuldu. Ancak Batı basını olayın çok üzerine gitmedi. Bunu "Komplo teorisi" olarak göstermeye çalışanlar oldu. Bir diğer konu ise İsrail'in organ hırsızlığı ve sahip olduğu devasa deri bankası. Bu konu yıllardır tartışma konusu. Ancak bu konu ile ilgili de net cevaplar yok. Siyonist İsrail, karanlık yüzünü ortaya çıkaran herkesi ve her kurumu hedef alıyor. İsrail lobisi, baskılarla bu sesleri susturuyor. Başta sosyal medya olmak üzere birçok platform aracılığıyla bu konuları gündemden düşürmeye çalışıyor.