Baskının detayları belli oldu! Eski ABD başkanı Trump’tan yanıt gecikmedi

"CADI AVININ HEDEFİNDEYİM"

Bunun üzerine kendisine, "Eğer masumsan niye 5. maddeye başvuruyorsun?" diye sorulduğunu belirten Trump, şunları kaydetti: "Bu sorunun cevabını biliyorum ama aileniz, şirketiniz ve etrafınızdaki tüm insanlar, avukatlar, savcılar ve sahte haber medyası tarafından desteklenen siyasi güdümlü asılsız bir cadı avının hedefi haline geldiğinde, başka seçeneğiniz yok." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ülkedeki mevcut yönetimin ve birçok savcının tüm ahlaki ve etik sınırlarını yitirdiğini savunarak, anayasada bulunan "kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkını" kullanmaktan başka çaresi olmadığını öne sürdü.