“Başkonsoloslar Konferansı” 6-8 Kasım’da Ankara’da yapılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da konferansın resmi açılışını yaparak Türkiye'nin başkonsoloslarına hitap edecek.

Konferans kapsamında, başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili olan konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar, Türkçe ve Türk dili konuları, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, adli konular, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda tematik oturumlar ile muhtelif bölgesel oturumlar düzenlenecek.

YURT DIŞI HİZMETLERİNE KALİTE ARTIŞI HEDEFİ

Etkinlik kapsamında Dışişleri Bakanlığının yanı sıra diğer bakanlık ve kurumların üst düzey yetkilileri de başkonsoloslarla bir araya gelerek istişarelerde bulunacak.

Konferans, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı, başkonsoloslukların kapasitesini güçlendirmeyi ve gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlemeyi hedefliyor.