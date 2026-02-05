Basra Körfezi’nde İran 2 tankere baskın düzenledi: 15 yabancı mürettebat gözaltında
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nde yakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 tankere operasyon düzenledi. Farisi Adası açıklarında gerçekleştirilen baskında 1 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirilirken, teknelerde bulunan 15 yabancı mürettebat gözaltına alındı.
İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred, operasyonun Farisi Adası civarında gerçekleştirildiğini açıkladı. Mücerred, yakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen iki teknenin ele geçirildiğini duyurdu.
1 MİLYON LİTREDEN FAZLA KAÇAK YAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında teknelerde yapılan aramalarda 1 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt bulunduğu belirtildi. İranlı yetkililer, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bölgedeki denetimlerin artırıldığını vurguladı.
Mücerred, "Farisi Adası civarında yakıt kaçakçılığı yapan 2 tekne ele geçirildi. 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt taşınan teknelerdeki 15 yabancı mürettebat gözaltına alındı." ifadeseni kullandı.
15 YABANCI MÜRETTEBAT GÖZALTINDA
El konulan tankerlerin bandırası ve mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan 15 kişinin yasal işlemler için adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.