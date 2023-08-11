Batı, Afrika’da ateşle oynuyor

Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan darbenin ardından Batı Afrika'da yükselen tansiyon dün en üst seviyeye çıktı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) üyeleri, Nijerya'da bir araya gelmişti. Zirvede Nijer'de "anayasal düzenin tesisi için" üye ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti. Bu karar, ECOWAS'ın Nijer'deki cuntaya askeri müdahalede bulunacağı şeklinde yorumlandı.Afrika Birliği de ECOWAS'ın Nijer'de anayasal düzene geçiş ve ev hapsindeki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması kararlarını desteklediğini açıkladı. ECOWAS'ın Nijer'e olası müdahalesinin ne zaman ve nasıl olacağına dair detay verilmedi. Askeri müdahaleye katılmayı planlayan ülkelerin genelkurmay başkanlarının gelecek hafta toplanacağı açıklandı. Ancak daha önce Burkina Faso, Gine ve Mali gibi bölge ülkeler cuntanın yanında yer alacağını açıklamıştı. Cezayir de askeri müdahaleye karşı durmuştu. Fransa yönetimi ise ECOWAS'ın kararlarını destekliyor. Uzmanlar özellikle Fransa olmak üzere Batılı ülkelerin desteğiyle başlayacak çatışma ortamının bölgeyi kaosa sürekleyebileceğini belirtiliyor. ECOWAS "Nijer'e müdahale etmezsek gelecek darbelerin önüne geçemeyiz" görüşünde. Buna karşılık "Geçmişteki Fransa destekli darbelere neden müdahale edilmedi" yorumları da yapıldı. Nijer'deki Fransa karşıtı darbeciler olası bir askeri müdahale halinde devrik Cumhurbaşkanı Bazum'u öldürmekle tehdit etti.