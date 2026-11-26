Batı Akdeniz’de çevre felaketi alarmı: Dev tanker denizin dibini boyladı
Malta bayraklı ham petrol tankeri, İbiza Adası açıklarında battı. Gemideki 17 mürettebattan biri hayatını kaybederken, bölgede büyük bir deniz kirliliği tehlikesine karşı acil müdahale başlatıldı.
İspanya'nın güneyindeki Algeciras Limanı'ndan hareket eden 1,2 milyon litre ham petrol yüklü Malta bandıralı tankerin İbiza Adası'nın kuzeydoğusunda battığı bildirildi.
Yetkililer, tankerdeki 17 mürettebattan 1'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İbiza Adası Konseyi Başkanı Vicent Mari, olayı yakından takip ettiklerini söyleyerek, "Deniz kirliliği riski nedeniyle acil durum ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.
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