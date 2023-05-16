Batı basını suçu anketlere attı

Batı medyası geçmiş yıllarda olduğu gibi 14 Mayıs seçimlerinden önce de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yoğun bir karalama propangadası yürüttü. Türk halkının sandıklarda attığı tokadın ardından ise ikinci tura dair yaptıkları haberlerde "U" dönüşü yaptılar. Haberlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamayı şimdilik bıraktılar ve ikinci turda 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı şansının daha yüksek olduğunu dile getiriyorlar.İlk tur seçim sonuçlarının, seçim öncesi muhalefetin önde olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına "meydan okuduğu" kaydedildi ve uzmanların, muhalefetin ikinci turda galip gelmesinin zor olacağını söylediği değerlendirmesine yer verildi.Kamuoyu yoklamalarına göre başa baş bir yarış beklendiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı önemli oranda önde gözüktüğünü belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı sonuçla anket firmalarına da meydan okuduğunu yazdı."Başlıca rakibini rahat bir şekilde yenerek ikinci tura giden Türkiye'nin tecrübeli lideri Erdoğan, iktidarını üçüncü bir on yıla uzatma yolunda görünüyor" dedi."Türkiye'de Erdoğan üçüncü on yılda iktidara hazırlanıyor" başlığını attı.Seçim boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı haberlerde başı çeken İngiliz dergi, sonuçların ardından ise "Erdoğan için kesin zafer" yorumunda bulundu.İngiliz ekonomist Timothy Ash ise Kılıçdaroğlu ile birkaç ay önce yaptığı görüşmeye dair görüşlerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı: Londra'da diğer yatırımcılarla birlikte görüştüm ve sorulara verdiği yanıtların zayıf ve şaşırtıcı olduğunu düşündüm. O zamanlar bir kampanyada Erdoğan'ın dengi olmadığını düşünmüştüm. Bu endişeler bir şekilde gerçekleşti.Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Türkiye'nin eskiye dayanan ve gurur verici bir demokratik geleneğe sahip olduğunu söyledi. Patel, seçimin ikinci turunun da yasalara, OECD taahhütlerine uygun icra edilmesi konusunda Türk makamlarına güvendiklerini belirtti.