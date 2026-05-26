Batı basınından skandal algı: Tramvay arkadan vurdu Reuters yerli otobüsü hedef aldı

İsveç’te hizmete başlayan Türk yapımı sürücüsüz otobüse arkadan tramvay çarptı ancak Batı medyasının kullandığı propaganda dili tartışmaları farklı bir noktaya taşıdı. Çarpan taraf tramvay olmasına rağmen Reuters’ın tercih ettiği başlık sert tepki çekti, “gerçek tablo ters yüz edildi” yorumları peş peşe geldi.

AA

İsviçre'nin Göteborg şehrinde kullanıma giren ve Türk yapımı Karsan firması tarafından üretilen e-ATAK sürücüsüz yolcu otobüsüne, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, arkasında seyretmekte olan tramvay çarptı.

TRAMVAY ARKADAN ÇARPTI REUTERS PROPAGANDAYA İMZA ATTI

174 yıldır yayın yapan ve dünyanın en geniş haber ağlarından birine sahip olan Reuters haber ajansının, habere seçtiği başlık ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Reuters, başlıkta ""Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı / çarptı" ifadelerini kullandı.

Reuters abonelerine geçtiği metinde ve internet sitesinde de aynı başlığı kullandı. Haber metninde ise "Türkiye merkezli Karsan (KARSN.IS) tarafından üretilen sürücüsüz bir otobüse, yolcu taşımaya başladıktan sadece bir saat sonra, pazartesi günü İsveç'in Göteborg kentinde arkadan bir tramvay çarptı" ifadelerine yer verildi.

Yerel toplu taşıma temsilcisinin "Otobüs fren yaptı ve arkadan tramvay otobüse çarptı" açıklamasının yer aldığı içerikte otobüsün üzerinde "Takip mesafesini koru! Otobüs ani fren yapabilir" uyarısının yer aldığı da vurgulandı.

KAZANIN DETAYLARINI SAKLADILAR

Aynı içerik Türkçe'ye çevrilerek, sosyal medya platformu X'teki çeşitli hesaplar tarafından da dolaşıma sokuldu. Kazanın detaylarına sosyal medya paylaşımlarımda yer verilmedi.

İsveç'in kamu yayıncısı SVT de kazayı haberleştirildi. Karsan marka otobüsün arka bölümünde maddi hasar oluştuğu görüntüler yayınlanırken, kazada yaralanan kimse olmadığı bilgisi paylaşıldı.

REUTERS'IN YANILTICI BAŞLIĞINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Reuters'ın başlık seçimi ve kazanın detaylarını sosyal medyaya aktarmaması eleştiri konusu oldu.

Kimi kullanıcılar İngilizce başlıkta "hit" (çarptı) ifadesi yerine "bus was hit" (otobüse çarpıldı) ifadesinin kullanılmasının doğru olduğunu, başlığın okuyucuyu yanılttığını dile getirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
