Batı basınından skandal algı: Tramvay arkadan vurdu Reuters yerli otobüsü hedef aldı

İsviçre'nin Göteborg şehrinde kullanıma giren ve Türk yapımı Karsan firması tarafından üretilen e-ATAK sürücüsüz yolcu otobüsüne, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, arkasında seyretmekte olan tramvay çarptı.

TRAMVAY ARKADAN ÇARPTI REUTERS PROPAGANDAYA İMZA ATTI

174 yıldır yayın yapan ve dünyanın en geniş haber ağlarından birine sahip olan Reuters haber ajansının, habere seçtiği başlık ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Reuters, başlıkta ""Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı / çarptı" ifadelerini kullandı.

Reuters abonelerine geçtiği metinde ve internet sitesinde de aynı başlığı kullandı. Haber metninde ise "Türkiye merkezli Karsan (KARSN.IS) tarafından üretilen sürücüsüz bir otobüse, yolcu taşımaya başladıktan sadece bir saat sonra, pazartesi günü İsveç'in Göteborg kentinde arkadan bir tramvay çarptı" ifadelerine yer verildi.

Yerel toplu taşıma temsilcisinin "Otobüs fren yaptı ve arkadan tramvay otobüse çarptı" açıklamasının yer aldığı içerikte otobüsün üzerinde "Takip mesafesini koru! Otobüs ani fren yapabilir" uyarısının yer aldığı da vurgulandı.