Batı demek ayrımcılık demek

Almanya'nın Hessen eyaletinde başörtüsü takan bir Müslüman hukukçunun yargıç veya hâkim olamayacağına hükmedildi. Başörtüsü nedeniyle başvurusu dikkate alınmayan ve bunun üzerine dava açan hukukçu, idari mahkeme nezdinde açtığı davayı kaybetti. Darmstadt İdare Mahkemesi, Hessen Adalet Bakanlığı'nın başörtülü bir hukukçunun başvurusunu belirli şartlarda reddetme hakkına sahip olduğuna karar verdi. Buna göre, adayın duruşma sırasında veya taraflarla temas anlarında başörtüsünü çıkarmayı kabul etmemesi halinde, başvuru geçersiz sayılabilecek. Genç hukukçu karara bir üst mahkemede itiraz hakkına sahip.