Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Batı demek sansür demek
Giriş Tarihi: 26.12.2023

Batı demek sansür demek

Batı demek sansür demek
ALMANYA: Der Spiegel dergisinde İsrail'in yol açtığı yıkıma dikkati çeken haber, derginin internet sitesinden kaldırıldı.
ABD: Temsilciler Meclisi'nde "Siyonizm karşıtlığının antisemitizm sayılacağı" bir karara imza atıldı. Middle East Eye'da yer alan habere göre ise, Filistinli aktivist ve yazar Muhammed El-Kurd'un X hesabı askıya alındı.
FRANSA: Fayard yayınevinin satışını durdurduğu "Filistin'de Etnik Temizlik" adlı kitabı yeniden piyasaya süreceğini açıklayan La Fabrique yayınevine göre, ülkede İsrail'i eleştiren seslere yönelik "skandal bir müdahale ve sansür" var.
ARKADAŞINA GÖNDER
Batı demek sansür demek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA