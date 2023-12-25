Batı demek sansür demek

ALMANYA
: Der Spiegel dergisinde İsrail'in yol açtığı yıkıma dikkati çeken haber, derginin internet sitesinden kaldırıldı.
ABD:
Temsilciler Meclisi'nde "Siyonizm karşıtlığının antisemitizm sayılacağı" bir karara imza atıldı. Middle East Eye'da yer alan habere göre ise, Filistinli aktivist ve yazar Muhammed El-Kurd'un X hesabı askıya alındı.
FRANSA:
Fayard yayınevinin satışını durdurduğu "Filistin'de Etnik Temizlik" adlı kitabı yeniden piyasaya süreceğini açıklayan La Fabrique yayınevine göre, ülkede İsrail'i eleştiren seslere yönelik "skandal bir müdahale ve sansür" var.