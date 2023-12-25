Batı demek sansür demek

: Der Spiegel dergisinde İsrail'in yol açtığı yıkıma dikkati çeken haber, derginin internet sitesinden kaldırıldı.Temsilciler Meclisi'nde "Siyonizm karşıtlığının antisemitizm sayılacağı" bir karara imza atıldı. Middle East Eye'da yer alan habere göre ise, Filistinli aktivist ve yazar Muhammed El-Kurd'un X hesabı askıya alındı.Fayard yayınevinin satışını durdurduğu "Filistin'de Etnik Temizlik" adlı kitabı yeniden piyasaya süreceğini açıklayan La Fabrique yayınevine göre, ülkede İsrail'i eleştiren seslere yönelik "skandal bir müdahale ve sansür" var.