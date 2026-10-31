Batı, İsrail’de demokrasinin ölmesine de sessiz
İsrail'de salı günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından hiçbir siyasi blokun koalisyon kuracak çoğunluğa ulaşamaması ile kilit konuma gelen Filistinlilerin kurduğu partiler ırkçı saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri İsrail'in geleceğine tehdit olarak gösterdi. Netanyahu da "oyların çalındığını" ileri sürerek Filistinli partileri hedef alıyor. Filistinlilere yönelik tüm ırkçı saldırılar ve demokrasinin ayaklar altına alınmasına ise Avrupa medyası sessiz kalıyor.
Netanyahu'nun içinde bulunduğu blok 53 milletvekili çıkarırken, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 sandalyede kaldı. İki ana blok da koalisyon için gerekli olan 61 koltuğa ulaşamadı. Filistinlilerin kurduğu partiler ise toplamda 19 koltuğa ulaşarak koalisyon için kilit önemde. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Birlikte Partisi lideri, eski Başbakan Naftali Bennett ile Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, parlamentoda çoğunluğun sağlanamadığı seçimlerin ardından "mümkün olan en kısa sürede" yeni bir hükümet kurma yollarını görüşmek üzere bir araya geldi.
Netanyahu'nun içinde bulunduğu blok 53 milletvekili çıkarırken, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 sandalyede kaldı. İki ana blok da koalisyon için gerekli olan 61 koltuğa ulaşamadı. Filistinlilerin kurduğu partiler ise toplamda 19 koltuğa ulaşarak koalisyon için kilit önemde. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Birlikte Partisi lideri, eski Başbakan Naftali Bennett ile Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, parlamentoda çoğunluğun sağlanamadığı seçimlerin ardından "mümkün olan en kısa sürede" yeni bir hükümet kurma yollarını görüşmek üzere bir araya geldi.