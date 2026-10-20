Batı, İsrail'e karşı diplomatlarını koruyamıyor
TERÖR rejimi İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden Yahudilerin Avrupalı diplomatlara ve ABD'li gazeteciye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Her fırsatta İsrail'e destek veren ancak son dönemde Tel Aviv yönetimine karşı ses çıkarmaya başlayan Avrupa ülkelerinin söz konusu saldırıya tepkisi çok yetersiz kaldı. Avrupa, diplomatlarını bile koruyamıyor yorumları yapıldı. 17 Ekim'de Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların bulunduğu araçlar maskeli Yahudi yerleşimciler tarafından hedef alınmıştı.
Haber Girişi