‘Batı, İsrail’i memnun etmeyi bırakmalı’
Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin eski Başkanı Charles Michel, AB'nin ABD ve İsrail'i memnun etme, diğer ülkelere ise kibirle yaklaşma eğiliminde olduğunu belirterek, özellikle savunma alanında Türkiye gibi kıta Avrupası ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Eski AB Konseyi Başkanı Michel'e göre AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı. Michel, "Bugün çifte standartların Avrupa'nın güvenilirliğini ve otoritesini zayıflatan bir bilmece olduğunu düşünüyorum. Bazen, dürüst olmak gerekirse, ABD'yi ve İsrail'i memnun etme ve dünyanın geri kalanına karşı kibirli olma eğilimi olduğunu düşünüyorum" dedi.