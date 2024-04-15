Batı katil İsrail’e her zaman kalkan

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde işlemediği savaş suçu kalmadı. Bu süre içinde Lübnan ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki Irak, Yemen ve Ürdün gibi ülkelere yönelik de çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. İsrail 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran elçiliğini de vurmuştu. Misilleme olarak Tahran yönetimi de geçen cumartesi günü İsrail'e 300'e yakın insansız hava aracı ve füze fırlattı. İran-İsrail hattındaki gerilimle birlikte dünya bir kez daha Gazze Şeridi'ndeki katliamlara gözlerini yumdu. Ancak tansiyonun artması bir taraftan da Batı'nın bir ikiyüzlülüğünü daha ortaya çıkardı.ABD ve Avrupalı ülkeler İsrail'in bölgedeki herhangi bir ülkeye yönelik saldırısına "kendini savunma hakkı" diyerek destek veriyor.Aynı ülkeler İran'ın saldırısında ise İsrail'e kalkan oldu.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran ve Yemen'den İsrail'i vurmayı amaçlayan 80'den fazla İHA ve 6 balistik füzeyi yok ettiğini açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'a ait drone'ları Ürdün hava sahasında vurarak engellediklerini bildirdi.İngiltere de füzelerin durdurulmasına katıldı.Aynı Batılı ülkelerin dün yaptıkları itidal çağrılarına ise "İsrail'i korumak için itidalden bahsediyorlar, ancak İsrail'in vahşetlerini sadece izliyorlar" yorumları yapıldı.İsrail'in Gazze katliamlarına göz yuman, başka ülkelere saldırılara aldırış etmeyen Batılı ülkeler, Tel Aviv'in BM'nin aldığı hiçbir karara uymamasına da sesini çıkarmıyor.KATIL İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 14 binden fazla çocuğu katletti. En başından itibaren İsrail'in bebek katliamlarına gözlerini yuman Batı basını, İran'ın cumartesi gecesi İsrail'e düzenlediği misilleme boyunca ise İsrail'deki çocukların korkudan uyuyamadığına dair haberler yayınladı.İsrail'deki Kanal 12 televizyonu, Savaş Kabinesi'nin, İran'ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etti. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e, "İsrail'in İran'ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği" öne sürüldü. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söyledi.