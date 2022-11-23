Batı Kudüs’te art arda patlamalar: Sivil noktalar hedef alındı

Açıklamada, sabah saat 07:05 sıralarında, Batı Kudüs'ün çıkışındaki Givat Shaul kavşağındaki bir otobüs durağında meydana gelen patlama sonucu en az 11 kişinin farklı derecelerde yaralandığı kaydedildi.

Bu patlamanın ardından, saat 07:35'te Batı Kudüs'ün Ramot kavşağında bir otobüs durağı yakınında ikinci bir patlama yaşandığı ve olay yerindeki 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği aktarılırken, 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. İsrail polisinin her iki olay yerinde de delil ve tanıklıkları incelediği ve "şüphelilerin yerini tespit etmek için çalışma yürüttüğü" bildirildi.