Batı Kudüs’te Yunanistan İsrail buluşması: Gündem Orta Doğu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ikili önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.

Başta savunma olmak üzere ikili iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerin de Doğu Akdeniz, Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz'e odaklanarak değerlendirildiği belirtildi.

Netanyahu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, iki ülkenin "ortak değerlere ve ortak çıkarlara" sahip olduğunu, önlerinde "birçok fırsat" bulunduğunu söyledi.

Çok sayıda İsraillinin Yunanistan'a yatırım yaptığını kaydeden Netanyahu, görüşmede "güvenlik sorunları, ekonomik fırsatlar ve bölgede kalıcı barışı" ele alacaklarını bildirdi.