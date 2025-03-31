Batı Kudüs’te Yunanistan İsrail buluşması: Gündem Orta Doğu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Batı Kudüs’e ziyaret gerçekleştirip Siyonist lider Binyamin Netanyahu ile görüştü. İkili toplantı sonrası iş birliği mesajı verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ikili önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.
Başta savunma olmak üzere ikili iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerin de Doğu Akdeniz, Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz'e odaklanarak değerlendirildiği belirtildi.
Netanyahu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, iki ülkenin "ortak değerlere ve ortak çıkarlara" sahip olduğunu, önlerinde "birçok fırsat" bulunduğunu söyledi.
Çok sayıda İsraillinin Yunanistan'a yatırım yaptığını kaydeden Netanyahu, görüşmede "güvenlik sorunları, ekonomik fırsatlar ve bölgede kalıcı barışı" ele alacaklarını bildirdi.
MİÇOTAKİS'TEN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Miçotakis de iki ülkenin enerji projelerinin bölgedeki istikrar için önemli olduğunu savundu.
Lübnan'ın güneyinde ateşkesin korunmasının önemini vurgulayan Miçotakis, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğine işaret etti.
Miçotakis, İsrail ile Yunanistan arasında ekonomik iş birliğinin yanı sıra savunma iş birliğine odaklanmak istediğini söyledi.