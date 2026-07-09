Batı medyası: Erdoğan lider olarak öne çıktı
Zirve uluslararası basında geniş yer bulurken, haberlerde değişen güvenlik ortamında Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayiindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolü öne çıkarıldı. New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ve İran'daki savaşlar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Politico'daki haberde, NATO Zirvesi'nin sonunda "tek bir net kazanan" bulunduğu belirtildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yerli savunma sanayii alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına" vurgu yapıldı. Alman Welt gazetesi, Ankara'daki NATO Zirvesi için "Türkiye yeni bir güç faktörü mü?" başlığını kullanırken, Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı.