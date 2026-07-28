Batı medyası Yahudi terörünü görmüyor

Katil İsrail devletinin işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da günlerdir işlediği savaş suçlarına karşılık Batı medyası bir kez daha başını kuma gömüyor. Gazze soykırımının başında da siyonistlerin vahşetini görmezden gelen Avrupa ve ABD basını bu sefer de İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimci teröristlerin Batı Şeria'da Filistinli sivillerin evlerini ve camileri ateşe vermelerini haberleştirmiyor. İsrail işgal ordusu ile Yahudi yerleşimci teröristler dün de saldırılarına devam etti.

BM ÇALIŞANLARINI ALIKOYDULAR

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne baskın düzenleyerek çalışanları alıkoyduğu bildirildi. İsrail ordusu ayrıca, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tarım tesisini yıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör