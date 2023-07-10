Batı medyası yine İsrail’den özür diledi

Batı medyasının 'tarafsızlığı' bir kez daha tartışılıyor. İsrail işgal kuvvetlerinin geçtiğimiz günlerde Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında aralarında beşi çocuğun da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetmişti. İngiltere merkezli BBC kanalına katılan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "11 militan öldürüldü" deyince spiker de "Çocukları öldürmekten mutlu musuz?" sorusunu sordu. Ancak bu sorunun ardından BBC yönetimi, İsrail yönetiminden özür diledi. Daha önce de birçok Batı merkezli basın kuruluşu benzer nedenlerden dolayı İsrail'den özür dilemişti.İSRAİL'İN, işgal altındaki Batı Şeria'da bu yılın ilk yarısında, Filistinlilere ait 303 yapıyı yıktığı ve yaklaşık 44 bin dönüm araziye el koyduğu duyuruldu. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 256 ayrı yıkım gerçekleştirdi.