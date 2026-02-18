Batı medyasında TB 3 hayranlığı: Türkiye artık hâkim güç

Türkiye, NATO harekât ve misyonlarına en fazla katkı sağlayan ikinci müttefik olarak savunma sanayiinde artan kabiliyetleriyle ittifak içinde belirleyici rol üstleniyor. 32 üyeli ttifak içinde Türkiye, kapasitesi yüksek hava, kara ve deniz unsurlarıyla NATO'nun önemli misyonları ve tatbikatlarında kritik roller üstleniyor. Türkiye, İHA pazarındaki payıyla göze çarpıyor. Türkiye, küresel İHA pazarında yüzde 65'lik paya sahip. Türkiye, genel olarak da savunma alanında yapılan ihracatta 2020-2024 yıllarında dünyada 11. ülke olarak göze çarpıyor. Türkiye'de savunma sanayii alanında 3 bin 500'ün üzerinde şirket faaliyet gösterirken, Avrupa'daki 29 NATO müttefikinde bu sayı toplam 2 bin 800 civarında.

'DEVRİMSEL KATKI' YORUMU

NATO tarafından Almanya'nın kuzeyinde düzenlenen ve yılın en büyük tatbikatı niteliğindeki Steadfast Dart-26'ya da Türkiye damgası vurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı Steadfast Dart 2026'ya güçlü katılım sağladığını, TB3 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) bir NATO tatbikatında ilk kez kullanıldığını belirtti. Yunanistan basını, Bayraktar TB3'ün başarısına ilişkin "Türkiye'nin güç gösterisi" ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3'ün görevini başarılı şekilde yerine getirdiğini bildiren Alman basını, Türk İHA'larının TCG Anadolu'dan kalkış gerçekleştirmesini "devrimsel" diye niteledi. Türk kuvvetlerinin tatbikatta "sansasyon yarattığı" kaydedildi. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, "Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye'yi, özellikle bölgemizde dramatik biçimde değişen dünyada, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlayan bir aktör olarak görüyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanlığı, "Her atış bir ant, her atış bir destan" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Topçu atış faaliyetlerimiz, müttefiklerimizle bilgi ve tecrübe aktarımı içinde hız kesmeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.