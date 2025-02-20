Batı medyasından siyonist refleks

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine dün teslim etti. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde tabutlarla Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e götürüldü. İsrail ateşinde hayatını kaybeden esirlerden ikisi çocuktu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının, tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı" dedi. Batı medyasının dün gün boyu manşetlerini ise bir kez daha ikiyüzlülük kapladı. Esir İsraillileri özellikle de çocukları Hamas öldürmüş gibi başlıklar atıldı. Manşetlerde "Katil Hamas" ifadelerine yer verildi.

Oysaki aynı Batılı medya İsrail'in 7 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2025 arasında katlettiği 17 binden fazla Filistinli çocuğa hiç ses çıkarmamıştı. İsrail Ordu Radyosu'na göre cenazeleri teslim edilen esirler, İsrail ordusunun 4 ay boyunca saldırılar düzenlediği bir bölgede tutulmuştu. Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta da İsrail, bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak. Öte yandan İsrail, Hamas'ın açıkladığı "Elimizdeki tüm rehineleri serbest bırakalım, kalıcı ateşkes olsun" teklifine hâlâ cevap vermedi. Halen Gazze'de tutulan 69 İsrailli rehineden 36'sının ölü olduğu düşünülüyor.

NETANYAHU ÖLDÜRDÜ

İsrailli ikisi çocuk dört rehineye ait tabutların teslimindeki platformun arka fonunda asılan pankartta rehinelerin Netanyahu'nun gönderdiği füzelerle öldürüldüğü yazısı dikkat çekti.

MISIR-GKRY ANLAŞMASI YOK HÜKMÜNDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir" dedi. Kaynaklar, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açıklamada "Türkiye olarak, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. ANKARA

ZULÜM SÜRÜYOR

ÖTE yandan İsrail'in konteyner ev girişine izin vermediği Gazze'de Filistinliler çadırlarda soğukla mücadele ediyor. Filistinli Ahmed Muhenna "Rüzgâr çok şiddetli ve çadırları uçuruyor" derken, Filistinli kadın Vela en-Neccar da "Artık bombardıman, yıkım ve ölenler yok belki. Ama açlıkla, çadırlarla olan savaşımız devam ediyor. Geri döneceğimiz evimiz yok, konteyner evler de yok" sözleriyle içinde bulundukları zor şartları aktardı.