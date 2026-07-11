Batı Şeria da artık açık hava hapishanesi
İşgalci İsrail güçleri artık sadece Gazze Şeridi'ni değil Batı Şeria'yı da açık hava hapishanesine çevirdi. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.