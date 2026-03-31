Batı Şeria terörü Ankara’da masada

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh, bugün Türkiye'de olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şeyh'le yapacağı görüşmelerde; Batı Şeria'da şiddetlenen yasadışı yerleşimci terörü ve artan yerleşim faaliyetlerinin engellenmesi için uluslararası toplumun somut adımlar atması gerekliliği vurgulanacak. Fidan, İsrail'in Doğu Kudüs'te, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, kutsal mekânları ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu ifade edecek. Fidan'ın görüşmelerde Türkiye'nin, Filistin Devleti'ne ve Filistin halkının haklarının korunması ile iki devletli çözüm vizyonuna tam desteğini yinelemesi bekleniyor.