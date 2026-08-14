Batı Şeria’da direniş yürüyüşü! Filistinliler işgale karşı tek vücut

Filistinliler, İsrail'in işgal ve saldırılarına tepki göstermek için Batı Şeria'da yürüyüş düzenledi. İsrail askerlerinin yürüyüşü durdurduğu ve grubu çevrelediği görülürken, bölgede Filistinlilere yönelik saldırılar, yapı yıkımları ve gözaltılar sürüyor.

Batı Şeria’da direniş yürüyüşü! Filistinliler işgale karşı tek vücut

Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail'in işgal ve saldırılarına karşı bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. İsrail askerlerinin yürüyüş yapan grubu durdurduğu belirtilirken, görüntülerde askerlerin Filistinlilerin etrafını sardığı görüldü.

Batı Şeria’da direniş yürüyüşü! Filistinliler işgale karşı tek vücut

FİLİSTİNLİLER SALDIRILARA KARŞI SOKAKTA

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail güçlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede Filistinlilere ait ev ve araçların yakıldığı, tarım arazilerinin zarar gördüğü ve günlük yaşamın giderek zorlaştığı belirtiliyor.

Batı Şeria’da direniş yürüyüşü! Filistinliler işgale karşı tek vücut

BATI ŞERİA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında tırmanış yaşanıyor.

Bu süreçte 1183'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.

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Batı Şeria’da direniş yürüyüşü! Filistinliler işgale karşı tek vücut

BATI ŞERİA OSLO ANLAŞMASI'YLA ÜÇ BÖLGEYE AYRILDI

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilenirken, aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında yıkım kararı çıkardı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#GAZZE #BATI ŞERİA #FİLİSTİN #İSRAİL

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