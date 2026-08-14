Batı Şeria’da direniş yürüyüşü! Filistinliler işgale karşı tek vücut

Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail'in işgal ve saldırılarına karşı bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. İsrail askerlerinin yürüyüş yapan grubu durdurduğu belirtilirken, görüntülerde askerlerin Filistinlilerin etrafını sardığı görüldü.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail güçlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede Filistinlilere ait ev ve araçların yakıldığı, tarım arazilerinin zarar gördüğü ve günlük yaşamın giderek zorlaştığı belirtiliyor.

BATI ŞERİA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında tırmanış yaşanıyor.

Bu süreçte 1183'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.