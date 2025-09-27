Batı Şeria’da Filistin köylerine baskın: Ekinler yok edildi, yeni kaçak yerleşim girişimi

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü BEYDER'in açıklamasına göre, İsrailliler Beytüllahim ve Ramallah çevresindeki köylere baskın yaptı.

Beytüllahim'in doğusundaki Kisan köyüne giren grupların, tarım arazilerine ve köylülere saldırdığı ve koyunları ekili alanlara salarak ekinleri tahrip ettikleri ifade edildi.

YENİ KAÇAK YERLEŞİM GİRİŞİMİ

Fanatik grupların, Beytüllahim'in güneyindeki Er-Reşayide köyünün Recm en-Naka bölgesinde yeni bir kaçak yerleşim kurma niyetinde olduğu aktarıldı. Bölge halkının, bu girişimi doğrudan topraklarını ve haklarını tehdit ettiği ifade edildi.

Recm en-Naka'nın, 1956 yılında Ürdün ordusu tarafından inşa edilen eski bir askeri üs olduğu belirtildi.