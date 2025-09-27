Batı Şeria’da Filistin köylerine baskın: Ekinler yok edildi, yeni kaçak yerleşim girişimi
Filistin topraklarını gasbeden Siyonist İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’da köy ve topluluklara baskın düzenledi. Köylülere saldıran grubun, ekinlere zarar verdiği, bazı bölgelerde yeni “kaçak yerleşim” girişiminde bulundukları kaydedildi.
Bedevi Haklarını Savunma Örgütü BEYDER'in açıklamasına göre, İsrailliler Beytüllahim ve Ramallah çevresindeki köylere baskın yaptı.
Beytüllahim'in doğusundaki Kisan köyüne giren grupların, tarım arazilerine ve köylülere saldırdığı ve koyunları ekili alanlara salarak ekinleri tahrip ettikleri ifade edildi.
YENİ KAÇAK YERLEŞİM GİRİŞİMİ
Fanatik grupların, Beytüllahim'in güneyindeki Er-Reşayide köyünün Recm en-Naka bölgesinde yeni bir kaçak yerleşim kurma niyetinde olduğu aktarıldı. Bölge halkının, bu girişimi doğrudan topraklarını ve haklarını tehdit ettiği ifade edildi.
Recm en-Naka'nın, 1956 yılında Ürdün ordusu tarafından inşa edilen eski bir askeri üs olduğu belirtildi.
SİYONİST GRUPTAN PROVOKATİF DAVRANIŞ
Sabah saatlerinde İsrailliler, İsrail ordusu güçlerinin eşliğinde Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyüne baskın düzenledi. Filistinlilerin tarım arazilerinde dolaşan İsrailliler, bölgede provokatif eylemler gerçekleştirdi.
KAÇAK YERLEŞİMLER 'YASA DIŞI' AMA DESTEKLİ
İsrail yönetimi, Batı Şeria'daki kaçak yerleşimleri resmî olarak "yasal" kabul etmese de bu girişimleri destekliyor. Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yapılar, kısa süre içinde yasa dışı Yahudi yerleşimlerine dönüştürülüyor.