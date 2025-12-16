Batı Şeria’da gaspçı İsrailli terörü: Aynı aileden 5 Filistinli yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kentinde bir aileyi hedef aldı. El-Avca bölgesinde düzenlenen saldırıda aynı aileden 5 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıya uğrayanlar arasında baba, anne ve 3 kız çocuğunun bulunduğu belirtildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Açıklamada, yaralıların olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.