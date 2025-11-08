Batı Şeria’da gaspçı İsrailliler Filistinli ailenin evini ateşe verdi

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, gaspçı İsrailliler köye girerek Basil eş-Şeyh'e ait tek katlı evi ateşe verdi. Yangında evin bir bölümü tamamen yandı.

İSRAİL ASKERLERİ FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇTI

Yangın sonrası olay yerine gelen İsrail askerleri, evin çevresinde toplanan Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı. Henüz can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

BİR AYDA 766 SALDIRI

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, ekim ayında Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine karşı 766 saldırı düzenledi.

Saldırılar, fiziksel şiddet, keyfi gözaltılar, hareket kısıtlamaları, tehdit, ev ve araç yakma ile ateş açma şeklinde gerçekleşti.