Batı Şeria'da İsrail askerleri ateş açtı: Filistinli bir çocuk yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El-Bire kentine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı.

Baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

İSRAİL MERMİ VE GAZ BOMBASIYLA MÜDAHALE ETTİ

İsrail ordusu Filistinli gençlere mermi ve gaz bombasıyla müdahale ederken, gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı ekipleri, baskın sırasında mermiyle yaralanan bir çocuk ile göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yaralı çocukla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.