Batı Şeria’da İsrail terörü

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler ve İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde dün düzenledikleri saldırılar sonucu 4 kişi daha hayatını kaybetti. İsraillilerin Mugayyir köyündeki bir okula düzenlediği silahlı saldırıda, 14 yaşındaki öğrenci Evs Hamdi el-Naasan ile 32 yaşındaki Cihad Merzuk Ebu Naim'in yaşamını yitirdiği belirtildi. El Halil kentinde ise bir İsraillinin, aracını okuluna gitmekte olan bir öğrencinin üzerine sürmesi sonucu 16 yaşındaki Muhammed Mecdi el-Caberi'nin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Cenin kentinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 49 yaşındaki Reca Fadl Bitavi'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!