Batı Şeria’da İsrailli fanatikler bedevi köyünü ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden Siyonist İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bedevi topluluklarının yaşadığı Hallet es-Sidre'de evleri ateşe verdi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Filistin resmi ajansı WAFA, fanatik grupların bölgeye baskın düzenleyerek yolları trafiğe kapattığı, ardından Filistinlilere ait evleri ateşe verdiği bildirildi.

Saldırıların ardından İsrail güçlerinin birkaç askeri araçla bölgeye baskın düzenlediği aktarıldı.

Son dönemlerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan baskınlarında, Filistinliler ve yabancı aktivistlerden çok sayıda kişi yaralandı.

Evlerin ve ahırların yıkıldığı, araçların ateşe verildiği bu olaylarda, bölgedeki güneş panelleri ile güvenlik kameraları tahrip edildi veya yağmalandı.