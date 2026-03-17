Batı Şeria’da katliam başladı
Yahudi yerleşimci teröristler ile İsrail işgal güçleri, İran savaşını fırsat bilerek Batı Şeria'daki zulümlerini katlamaya başladı. İsrail askerleri işgal altında Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail ordusu, Ramallah'ın Ayn Muncid Mahallesi'ndeki bir camiye teravih namazı sırasında baskın düzenleyerek bir kişiyi gözaltına aldı. Yahudi terörist yerleşimciler ise Filistinlileri bir yandan öldürüyor diğer taraftan da evlerini ateşe veriyor. Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli anne, baba ve iki çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Araçlarına 70 kurşun isabet eden Ali Halid Sayil Beni Avde (37), eşi Vaad Osman Akıl Beni Avde (35) ile çocukları Muhammed (5) ve Osman (7) şehit olmuştu. Hain saldırıda iki kardeş de sağ kurtulmuştu. Kardeşlerin cenazeye yaralı olarak katılması yürekleri dağladı. Batı Şeria'da bir İsrailli, evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunu aracıyla ezdi.