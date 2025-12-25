Batı Şeria’da İsrail zulmü: Filistinlilere ait iş makinesi yakıldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırganlar ateşe vererek büyük hasara yol açtıkları iş makinesinin üzerine İbranice ırkçı sloganlar yazdı. Saldırının ardından İsrailli yerleşimciler bölgeden uzaklaştı.

BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.