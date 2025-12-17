Batı Şeria’da sessiz işgal her gün büyüyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de "askeri amaçlı el koyma emirleri" yoluyla Filistinlilere ait 531 dönüm toprağı işgal ettiğini açıkladı. Filistinli kurumlara ait veriler, İsrail'in "askeri amaçlarla el koyma" kararlarını benzeri görülmemiş düzeylerde artırdığını gösteriyor. Bunun, Filistin topraklarında mümkün olan en geniş şekilde ele geçirme amacını taşıdığı aktarılıyor.