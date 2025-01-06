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Giriş Tarihi: 6.1.2025 14:28

Batı Şeria’da silahlı saldırı: 3 Siyonist yerleşimci öldü

İşgal altındaki Batı Şeria kanlı bir güne uyandı. İsrailli yasa dışı yerleşimcileri taşıyan araçlara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 3 Siyonist yerleşimci öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsraillileri taşıyan araçlara ateş açıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentine bağlı Finduk beldesi yakınında bir otobüs ve araçlara ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu yaralananlar olduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Daha sonra yapılan açıklamada da yaralılardan ikisi kadın olmak üzere 3 İsraillinin öldüğü aktarıldı.

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Batı Şeria’da silahlı saldırı: 3 Siyonist yerleşimci öldü
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