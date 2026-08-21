Batı Şeria’da siyonist Nazi zulmü
Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen soykırıma devam eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Filistinlilere de 1948'den bu yana en kötü günleri yaşatıyor. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Birin köyünde Filistinlilere ait 2 evi yerle bir etti. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik ablukası 12'nci gününde devam ediyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi kundakladı. Aile son anda kurtuldu.
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