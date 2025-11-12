Batı Şeria’da süt fabrikasına saldırı: Kamyonlar ateşe verildi
Batı Şeria’da İsrailli yerleşimciler, Tulkerim kentine bağlı Beyt Lid köyündeki bir süt fabrikasına saldırarak çok sayıda kamyonu ateşe verdi. 2 kişi yaralandı.
Filistin basınına göre, İsrailli yerleşimcilerin Beyt Lid köyündeki bir süt fabrikasına saldırarak fabrikaya ait çok sayıda kamyonun ateşe verildiği belirtildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Çıkan yangında araçların kullanılamaz hale geldiği ve saldırıya müdahale etmeye çalışan 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.