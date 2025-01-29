Batı Şeria’da tehlikeli tırmanış

Siyonist İsrail rejimi, Hamas bahanesiyle Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı taşıdığı işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırarak devam ediyor. İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine başlattığı "Demir Duvar" adını verdiği saldırısını genişletiyor. İsrail ordusu Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskınlar düzenledi. Saldırılarda, bir evi ateşe verip altyapıyı tahrip ederek ticari alanları yıktı. Onlarca aile evlerinden zorla çıkarıldı, el konulan evler askeri kışlaya dönüştürüldü. İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Tulkerim'de bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Cenin'deki saldırılar da sürüyor. Saldırılarda şu ana kadar biri çocuk 18 Filistinli öldü, 50 kişi yaralandı.Saldırılara ilişkin açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, "İsrail'in, Batı Şeria'ya yönelik yoğunlaşan saldırıları, Filistinlilere karşı tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor. Uluslararası toplumu, Filistin halkının insan haklarını ve onurunu korumak için ilkeli bir eylemde bulunmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.