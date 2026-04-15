Batı Şeria’da toplama kampı
Gazze'de ateşkese rağmen katliamlarına devam eden İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da da vahşetini her geçen gün artırıyor. Siyonist ordusu, Batı Şeria'da birçok bölgeye baskınlar düzenleyerek 2. Dünya Savaşı'nı aratmayan eylemlere imza atıyor. 14 Nisan'da Tulkarem'in doğusundaki Bala kasabasında düzenlenen geniş çaplı baskınlar Nazi kamplarını anımsattı. Elleri ve gözleri bağlanan onlarca genç Filistinli, sıra halinde dizilerek askerler eşliğinde sokaklarda yürütüldü. Öte yandan İsrail askerleri, işlerine gitmek üzere Kalkilya kenti yakınlarında bulunan bir askeri kontrol noktasından geçmek isteyen 70 Filistinli işçiyi gözaltına aldı. Filistin İşçi Sendikaları Birliği Gözaltı eylemini "büyük bir vahşet" olarak nitelendirdi.