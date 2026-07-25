Batı Şeria’da Yahudi terörü

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yeni Nekbe'nin ayak sesleri duyulmaya başladı. Gazze Şeridi'ndeki soykırıma devam eden katil İsrail devleti Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik etnik temizlik yapıyor. Dünden bu yana bölgedeki gerginlik en üst seviyeye çıktı. Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere ateş açtı. İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralandı.

'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Tel beldesi yakınında yer alan ve gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı "Havat Gilad" yerleşim bölgesi çevresinde Filistinliler ile "yürüyüşe çıkan" İsrailliler arasında arbede yaşandığını bildirdi. Bir İsrailli öldü. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarından Filistinlilerin korunması için başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyle acil temaslarda bulunduklarını belirterek, uluslararası topluma "acilen harekete geçme" çağrısı yaptı.

İŞGAL ORDUSU SALDIRIYOR

Yaşananların ardından işgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'daki köylere yönelik geniş bir saldırı başlattığı öğrenildi. İsrail ordusunun koruması altındaki Yahudi yerleşimci teröristlerin de köylere karşı yoğun saldırıya geçtiği kaydedildi. İsrail'in katliam destekçisi bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'nın Gazze'de yaptıkları gibi yerle bir edilmesini istedi.



GAZZE'DE 65 BİN YETİM VAR

İSRAİL'İN Ekim 2023'ten beri devam eden soykırımı nedeniyle Gazze Şeridi'nde yetim sayısının 65 bin 279'a, dul kadın sayısının ise 28 bin 224'e çıktığı açıklandı. Açıklamada, 11 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden temmuz ayına kadarki süreçte 2 bin 39 çocuğun daha yetim kaldığı, 54 bin 468 çocuğun soykırım sırasında anne veya babasından birini veya her ikisini kaybettiği ifade edildi. Yine ateşkes sürecinde 742 kadının dul kaldığı, böylece toplam dul kadın sayısının 28 bin 224'e yükseldiği açıklanırken, bu şekilde yardım programlarına bağımlı kalan ailelerin sayısının arttığına dikkat çekildi.

UCM'DE VİCDAN OYLAMASI İSRAİL

Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş suçlarından dolayı hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Khan için oylama yapılacağı duyuruldu. ABD ve İsrail'in yoğun baskısı altında olan ve hakkında bir anda cinsel saldırı suçları çıkarılan Khan'ın görevden alınıp alınmayacağına dair Birleşmiş Milletler merkezinde oylamanın yapılacağı açıklandı.

KOYUNLARI ZEHİRLEYİP ZEYTİN AĞAÇLARINI KESTİLER

YAHUDİ yerleşimci teröristler, Filistinlilerin geçim kaynaklarına yönelik saldırılar düzenliyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Asira eş-Şimaliye beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zehirlediği çok sayıda koyunun telef olduğu belirtildi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin ağaçları ve çiftlik hayvanlarına sürekli zarar veriyor. El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde, İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ait 120'den fazla zeytin ağacını tahrip ettiler.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör