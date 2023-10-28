Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Nablus'un Es-Saviye beldesinde zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Es-Saviye beldesinde bir Yahudi yerleşimcinin göğsünden vurduğu 40 yaşındaki Filistinli Bilal Muhammed Salih'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

BATI ŞERİA'DA 111 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail güçleri veya Yahudi yerleşimciler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 111'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'da bu dönemdeki saldırılarda 1900'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.