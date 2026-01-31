Batı Şeria’da zorla tahliye! Siyonist İsrailliler bedevi köyünü boşalttı

Filistin topraklarını gasbeden Siyonist İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bedevi toplulukların yaşadığı Avce'de Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkardığı ifade edildi.

Avce'de zorla tahliye edilen Filistinli Ayid Kaabineh, İsraillilerin sabah saatlerinde Vadi Abu Hayat bölgesindeki evlerine gelerek kendisi ve ailesini bölgede kalmamaları konusunda uyardığını söyledi. Kaabineh, bu tehditlerin ardından ailesiyle birlikte başka bir bölgeye taşınmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Kaabineh, aynı yerleşimden bir hafta önce de benzer tehditler ve sürekli saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda bırakıldıklarını belirterek, yaşananların sistematik bir baskının parçası olduğunu ifade etti.

121 AİLE, BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat ise Avce yerleşiminin tamamen boşaldığını açıkladı. Melihat, geçen hafta 121 ailenin, yaklaşık bin kişinin yaşadığı bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

SİSTEMATİK BASKI VE TACİZ

Melihat, İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin uyguladığı sistemli baskılara dikkat çekerek, çadırların yakılması, hayvanların çalınması, tarım araçlarına el konulması, otlatma alanları ve su kaynaklarının engellenmesi gibi uygulamalar nedeniyle ailelerin evlerini terk etmeye zorlandığını vurguladı.

Tahliye edilen ailelerin çoğunun Avce'nin güneyindeki bölgelere taşındığını; bazılarının ise Eriha'nın kuzeyinde bulunan Çiftlik ve Fasayil bölgelerine yerleştiğini ifade eden Meliaht, Ürdün Vadisi'ndeki en önemli ve turistik kaynaklardan biri olan Nebi el-Avce'nin Filistinliler tarafından yaz aylarında sıklıkla ziyaret edildiğini hatırlattı.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırıların İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.