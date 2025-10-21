Batı Şeria’da zulüm bitmiyor: İsrail ordusu Filistinlilere baskın ve saldırılarını sürdürüyor

Filistin 'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin kentinin güneyindeki Kefr Rai beldesinde zeytin toplayan bir Filistinliye saldırarak başından yaraladı.

1.500 DÖNÜM ARAZİ GASP EDİLDİ

Fanatik İsraillilerin Filistinlilere ait yaklaşık 1.500 dönüm araziye el koyduğu, bu bölgede yeni bir yerleşim birimi kurulduğu belirtiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, sadece geçen ay fanatik yerleşimciler 71 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen ayki saldırılarının yarısının hedefinde zeytin hasadı yapan Filistinliler vardı.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.