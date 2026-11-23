İsral askerleriyle işgalci Yahudilerin Filistin halkına yönelik soykırım ve barbar terör saldırıları artarak sürüyor. Katil İsrail ordusu Gazze'deki katliamlarına her gün yenisini eklerken Yahudi işgalciler de Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve araçları ateşe veriyor. Zeytin ağaçalrını kesip hasada el koyuıyor. Filistin medyasında yer alan haberlere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Kefr Malik ile batısındaki Deyr es-Sudan köylerine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait mülkleri hedef aldı. Kefr Malik köyünde Filistinlilerin araçlarını ateşe veren İsrailli saldırganlar, bazı evlerin duvarlarına Filistin karşıtı sloganlar yazdı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Deyr es-Sudan köyünde de Filistinlilere ait evleri ve araçları ateşe verdi.

SON 3 YILDIR SALDIRILAR ARTTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden işgalci Yahudilerin terör saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.





GIDA YARDIMI TAŞIYAN ARACA SALDIRI: 3 ÖLÜ

Katil İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el- Heva Mahallesi'nde yemek taşıyan bir aracı bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.





ENKAZLARDAN 129 CENAZE ÇIKARILDI

Enkazlardan 129 cenaze çıkarıldı Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında yıktığı 39 binanın enkazından 129 Filistinlinin cenazesi ve naaş kalıntısının çıkarıldığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör