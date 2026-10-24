Batı Şeria’ya katliam ablukası

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmanın ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti ve çevresindeki köylerin giriş çıkışlarını kapattı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 İsraillinin yaralandığı çatışma sonrası İsrail ordusu El Halil kentinin tüm giriş ve çıkışlarındaki bariyerler ile demir kapıları kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğünü engelledi.

SOYKIRIM ÇAĞRISI BAŞLADI

İsrail askerleri, El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapatarak Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'na bağlı cami görevlilerini dışarı çıkardı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimini lağvedecek "kapsamlı bir askeri operasyon" başlatılması ve Gazze Şeridi'ndekine benzer bir soykırım yapılması çağrısında bulundu. İsrail, Binyamin Netanyahu hükümetinin kaderini belirleyecek 27 Ekim seçimleri öncesinde işgal altındaki Batı Şeria'ya tam abluka emri vermesinin oylarını artırma çabası olarak yorumlanıyor. Netanyahu yönetimi Hamas'ın yönetimde olmadığı Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana sessiz bir katliam yürütüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör