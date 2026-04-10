Batı Şeria’yı ilhak devam ediyor
İsrail merkezli i24NEWS'in haberine göre kabine, Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurulmasını gizli bir kararla onayladı. Kararın uluslararası baskılardan kaçınmak için uzun süredir gizlendiği ortaya çıkarken, karar tek seferde onaylanan en büyük yerleşim hamlesi olarak kayda geçti. Onay verilen toplam yerleşim sayısı ise 69'dan 103'e yükseldi. Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkati çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı aktarıldı.