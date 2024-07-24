Batı Trakya Türkleri Sadık Ahmet’i hiç unutmadı

Batı Trakya Türklerinin kimlik ve hak arama mücadelesinde öncülük etmiş merhum lider Dr. Sadık Ahmet vefatının 29. yılında anıldı. Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya'daki hak ihlallerine dikkat çektiği ve bu bölgede yaşayan Türklere "Türk" diye hitap ettiği için 2 kez hapse çarptırıldı. Hapse girmeden önce, "Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa, tekrarlıyorum: Türk'üm ve öyle kalacağım" diyerek en bilinen deklarasyonlarından birini yaptı. Gümülcine'deki mahkemesine binlerce kişi akın ederek, "Biz Türk'üz" sloganları attı. Unutulmaz lider, Batı Trakya Türklerinin haklarını koruyan Lozan Barış Antlaşması'nın 73. yıldönümünde 24 Temmuz 1995 yılında henüz 48 yaşındayken şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türklerinin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'i, vefatının 29'uncu yıldönümü nedeniyle andı. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan şunları kaydetti: "Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerleri savunmaktan, bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen ismiyle müsemma bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhum Sadık Ahmet'in yürüttüğü mücadelenin çok büyük payı vardır. Türkiye olarak tüm imkânlarımızla Batı Trakya'daki kardeşlerimizin yanlarında olacağımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum."