Batı Trakya’da 3 okul daha kapatılacak

Atina yönetimi, Batı Trakya Türkleri üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Gelenek haline getirdiği 'okul kapatma' skandalına bir yenisini daha ekleyen Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Rodop ili Kardere ve Mehrikoz ile Meriç ili Hasanlar köylerinde bulunan Türk azınlık ilkokullarının, öğrenci sayısının azlığını gerekçe göstererek kapatılmasına karar verdi. Yunanistan, 2025-2026 eğitim öğretim yılına bir ay kala Türk azınlığa ait 3 ilkokulun daha kapatıldığını duyurdu. Son 20 yılda 210 olan azınlık okul sayısı 83'e düşürüldü.