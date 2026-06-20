Batı Trakyalı Türk azınlığa Yunan terörü

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde, Yunan devleti tarafından atanan müftülerin Çınar Camii'ne girişini engelledikleri gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse hakkında karar açıklandı. 4 Batı Trakya Türkü'ne 17'şer ay hapis cezası verilirken, mahkeme cezaların ertelenmesi ve para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme binası önünde toplanan çok sayıda Batı Trakya Türkü, gün boyunca yargılananlara destek verdi. Saatler süren bekleyişe rağmen çok sayıda soydaşın mahkeme önünden ayrılmadığı görüldü. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmayı, Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftüleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş takip etti.

TÜRKİYE TAKİPTE

Davayı Türkiye'den gelen baro temsilcileri ve hukukçular da izledi. Yunanistan'da, Batı Trakya Türk azınlığının dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak, kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.